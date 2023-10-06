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FETÖ'nün 'Selam Tevhid'de kumpas' davasının yeniden görülmesine başlandı

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına ilişkin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı davanın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 16:22, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 16:23
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FETÖ'nün 'Selam Tevhid'de kumpas' davasının yeniden görülmesine başlandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Erhan Kötek, Kazım Aksoy ve Mehmet Ersoy'un tutuklu kaldıkları süre, sanıkların kesinleşmiş cezalarının olması nedeniyle bu dosya kapsamında tutukluluğun devamında hukuki bir yararın kalmayacağı gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Sanık Gültekin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, diğer sanıklar Sezai Örnek, Mehmet Bakır, Mehmet Şerif Güney ve Mehmet Yakup Acar'ın dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Adem Demir, Ali Fuat Altuntaş, Ensar Doğan, Hasan Yüksek, İsa Ardıç, İsmail Yalınız, Mehmet Kuru, Muhammet Yasin Akyar, Mustafa Uyanık, Necati Arslan, Sinan Karataş, Yunus Emre Uzunoğlu ve Ziya Yalabuk hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 236. Celsede FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 16 Aralık 2020'de açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, eski polisler Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Gültekin Avcı, Yunus emre Uzunoğlu, İsa Ardıç, Mustafa Uyanık, İsmail Yalınız, Muhammet Yasin Akyar, Mehmet Kuru ve Erhan Körtek'i "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Sanıklardan Ensar Doğan, Selman Yuyucu, Hasan Yüksek, Ziya Yalabuk, Ali Fuat Altuntaş, Mehmet Ersoy, Adem Demir, Sinan Karataş ve Necati Arslan'a da aynı suçtan müebbet hapis cezası verilmişti.

Heyet, sanıklardan Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya ve Mehmet Işık'ı ayrıca "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal"," suç uydurma", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme", "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasi veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından 44 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'i "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal","suç uydurma", "suç delillerini yok etme", "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasi veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından 36 yıl 2 ay hapse mahkum eden heyet, aynı suçlardan sanıklardan Selman Yuyucu'ya 36 yıl, sanık Oktay Bulduk'a 44 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

- Firari sanıkların dosyası ayrılmıştı

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Emrullah Uslu, Murat Çetiner, Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Faruk Kıvrak, Hasan Basri Kahraman, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat ve Serdar Bayraktutan'ın dosyalarını ayıran mahkeme, yargılama sırasında hayatını kaybeden Bahadır Kıcır hakkındaki kamu davasının düşürülmesine hükmetmişti.

Heyet, 7 sanığın dosya kapsamındaki tüm suçlardan beraatine karar vererek, bu sanıkların tazminat davası açma haklarının bulunduğunu kaydetmiş, diğer 40 sanık da benzer suçlardan 1 yıl 3 ay ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını hukuka uygun bulmuştu.

- Yargıtay 35 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin 90 sanık hakkında verdiği hükme dair temyiz başvurularını inceleyerek karara bağlamıştı.

Sanıklardan 35'i hakkındaki mahkumiyet ve beraat hükümlerinin bozulması gerektiği belirtilen Yargıtay, dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

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