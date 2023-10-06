Kahramanmaraş'ta darbedilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı

Onikişubat ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu bahçesinde bir araya gelen öğretmenler ve okul müdürleri, 54 yaşındaki öğretmen Ferhat Pakdil'in 3 Ekim'de öğrenci velilerince darbedilmesini kınadı.

Grup adına açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Pakdil'e geçmiş olsun temennisinde bulunarak, eğitimcileri hedef alan şiddet sarmalının her bakımdan hem üzücü hem de düşündürücü olduğunu söyledi.

Pakdil'in 33 yıl boyunca mesleğini gururla yürüttüğünü ifade eden Kahraman, eğitimcilerin tek gayesinin ülke insanlarını hayata hazırlamak ve faydalı nesiller yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Pakdil'in yalnız olmadığını ve meslektaşlarının her zaman arkasında olduğunu aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Bize sıkılmış halde bulunan yumruklar aslında bize değil sevgili öğrencilerimize vurulmuştur. Öğretmenimize yapılan bu saldırı sadece ona değil tüm eğitim camiamıza yapılmıştır. Biz de bunun için buradayız. Ferhat hocamızın yalnız olmadığını, arkasında koskoca bir eğitim ordusu olduğunu göstermek için buradayız. Kimse herhangi bir öğretmenimizin sahipsiz olduğunu zannetmesin. Ferhat Pakdil yalnız değildir. Biz öğretmenlere yapılan saldırıları sineye çekecek değiliz. Adli süreç başlatılmış, olay adli makamlara intikal ettirilmiştir. Buradan tekrar haykırmak isteriz ki bizim silahımız kalemlerimizdir. Herkese iyiyi, doğruyu, güzeli öğretmeye devam edeceğiz."

- Darbedilen öğretmen de konuştu

Sınıf öğretmeni Ferhat Pakdil de meslektaşlarını yanında görmenin kendisini duygulandırdığını vurguladı.

Pakdil, "O kadar mutlu, o kadar huzur doluyum ki, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman'ın nezdinde tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki birlikteyiz." diye konuştu.

Bu arada, konuşmalar sırasında ilkokul öğrencisi İsmail Umut Pakdil babasına sarılarak, çevredekilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.