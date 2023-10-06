Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü

Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran 27 AHU 776 plakalı otomobile çarptı. Kamyon ardından 27 MC 1015 plakalı minibüse ve 34 UZ 7893 plakalı otomobile çarptı.

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Kaza esnasında ikisi çocuk 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir yaralı da kurtarılamadı. Böylelikle ölü sayısı 6'ya çıktı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Kazadan sonra ulaşıma kapatılan kara yolu ise olaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "İlgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.