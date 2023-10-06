Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı

Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozukkale açıklarında deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken FETÖ üyesi olma suçundan haklarında açılan davalar devam eden 11 şüpheli ile 2 göçmen kaçakçısını 4 Ekim'de operasyonla yakalamıştı.

Kaçak geçişi organize eden 2 göçmen kaçakçısı da tutuklandı.

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