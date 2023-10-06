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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 22:48, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 22:48
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu" kapsamında ilçenin Dereyayla bölgesinde operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.

Güvenli şekilde sığınaklara giren ekipler, aramalarda çok sayıda fişek, örgütsel doküman, teknik ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Sığınaklar, jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.

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