İzmir açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 78 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında lastik bot ve 4 can salında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan 78 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.