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Runkara Yarı Maratonu'nun galası yapıldı

Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu olacak ve 8 Ekim Pazar günü koşulacak Runkara'nın galası yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 23:25, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 23:07
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Runkara Yarı Maratonu'nun galası yapıldı

Ankara'da JW Marriot Otel'de yapılan gala gecesine Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Runkara Yarı Maratonu'nun Uluslararası Organizatörü Victoria Blyth, organizasyonun komite başkanı Carlo Capalbo ile davetliler katıldı.

Vasip Şahin, Ankara için çok önemli bir organizasyon öncesi bir araya geldiklerini belirterek, "Runkara, Ankara'yı dünyayı tanıdan bir marka olacak. Daha ilk seferde 4 bin kişi müracaat etmesi bize gelecek için umut veriyor." dedi.

Mansur Yavaş da Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da uluslararası bir yarış yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını anlatarak, "Kızım Londra'da yarı maratona katılmıştı ve izlemiştim. 'Keşke Ankara'da da yapsak demiştim.' Valimizin de desteğiyle bu organizasyonu Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Blyth ve Capalbo da konuşmalarında Ankara'da hayal ettikleri bir yarışı yapacakları için büyük bir heyecan duyduklarını dile getirdi.

Galada Şahin ve Yavaş'a hediye takdim edildi.

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