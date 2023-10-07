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7 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

7 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 00:02, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 00:06
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7 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te düzenlenecek Yerel Medya Çalıştayı'na katılacak.

(Muğla/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı maçında Mısır ile karşılaşacak.

(Tokyo/04.00)

2- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Belçika'da alet finalleriyle devam edilecek.

(Antwerp)

3- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında; Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivaspor, RAMS Başakşehir-Gaziantep FK, MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor, Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/16.00/Antalya/19.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 8. haftasına; Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK-Sakaryaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği ve Eyüpspor-Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/Manisa/13.30/Şanlıurfa/16.00/İstanbul/19.00)

5- TFF 2. Lig'in 7. haftası Beyaz Grup'ta 5, Kırmızı Grup'ta 2 müsabakayla başlayacak.

6- TFF 3. Lig'de 5. hafta, 3 ve 4. gruplarda birer maçla başlayacak.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom ve Bursaspor İnfo Yatırım-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Bursa/18.00)

8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası; Melikgazi Kayseri Basketbol-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ ve ÇBK Mersin-Bursa Uludağ Basketbol müsabakalarıyla sürecek.

(Kayseri/İstanbul/15.00/Mersin/16.00)

9- Voleybol Erkekler Balkan Kupası organizasyonu; beşincilik, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/14.30/17.00/19.30)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Katar Grand Prix'sinin sprint yarışları yapılacak.

(Lusail/16.00/20.30)

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