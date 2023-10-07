Yine 'hayır' diyecekler! Muhalefetin önündeki ilk sınav tezkereler

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de. İki ülkedeki terör unsurlarına yönelik askeri harekatların süresinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da görüşülecek. Geçtiğimiz yasama yılında, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçen tezkerelere karşı 'Hayır' diyerek, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinin dışında hareket eden CHP-HDP bloku yeni yasama döneminde de farklı bir siyaset üretmeyecek. Genel Kurul'da Cumhur İttifakı ortakları tezkereler için "Evet" oyu kullanacak.

AYNI TAVIR SÜRECEK



HDP'nin yerini alan Yeşil Sol Parti, tezkereye karşı "Hayır" oyu kullanacak. Yeşil Sol Parti ile LGBT hakları ve İstanbul Sözleşmesi noktasında ittifak kuran CHP de tezkereye "Hayır" diyecek. TİP, EMEP, Demokratik Bölgeler Partisi de CHP ve Yeşil Sol Parti ile aynı tavrı sürdürecek. Saadet Partisi Grubu ve DEVA Partisi'nin ise CHP ile ortak hareket etmesi bekleniyor.

İYİ PARTİ "EVET" DİYECEK



Millet İttifakı'ndan ayrılan İYİ Parti içinde ise "Evet" diyenlerin baskın olduğu ifade ediliyor. Akşener'in henüz karar vermediği için İYİ Parti Meclis Grubu, kararını netleştirmedi. İYİ Parti'nin TSK'nın bölgedeki varlığına karşı çıkmadığı, hükümetin Suriye ve Irak politikasına karşı olduğu ancak ulusal çıkarları korumak için "Evet" oyu verebileceği bildirildi.

HDP İÇİN HAYIR DEMİŞLERDİ



CHP, HDP'den gelen baskılar üzerine önceki yıl TBMM'de görüşülen Suriye ve Irak'a yönelik sınır ötesi operasyon tezkeresine "Hayır" oyu kullanmıştı.

Bir tezkere de Lübnan için



Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkerede, "Türkiye'nin katkısı Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir" ifadesine yer verildi.

Uğur Duyan