AK Parti yerel seçimlerin startını veriyor

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi bugün yapılacak
AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi bugün yapılacak
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Dönüşümü engelleyene para cezası
Dönüşümü engelleyene para cezası
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi
'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama
'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama
Bakan Tunç: Afet riskine karşı dayanıklı şehirler için yeni yasa yolda
Bakan Tunç: Afet riskine karşı dayanıklı şehirler için yeni yasa yolda
2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteği artırıldı
'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteği artırıldı
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı
AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist etkisiz hale getirildi
Bir indirim de motorine geliyor
Bir indirim de motorine geliyor
Deprem vurguncularına kuşatma: 46 firmaya inceleme başlatıldı
Deprem vurguncularına kuşatma: 46 firmaya inceleme başlatıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti yerel seçimlerin startını veriyor

AK Parti bugün 4'üncü olağanüstü kongresini şölen havasında gerçekleştirecek. Kongre için yaklaşık 100 bin üyenin geleceğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "7 Ekim bir işaret fişeği, yerel seçim başlangıcı" dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 08:15, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 08:05
Yazdır
AK Parti yerel seçimlerin startını veriyor

AK Parti bugün 4'üncü olağanüstü kongresini şölen havasında büyük bir coşku ile gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde listeler üzerinde son düzenlemeleri yaparak kongre çalışmalarını tamamladı. AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Belgin Uygur ve Hamza Dağ kongre öncesinde Ankara Spor Salonu'ndaki hazırlıkları inceledi.

'YENİ BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ'

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Bu salondan tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin geldiği noktada tüm dünyaya, AK Parti teşkilatlarının coşkusuyla, heyecanıyla genel başkanımız kürsüdeki konuşmasıyla yepyeni şeyler söyleyecek. Kongreye yurtdışından gelecek temsilcilerimiz, davetlilerimiz olacak. 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri geliyor, 127 büyükelçimiz, 3 cumhurbaşkanı katılacak, 150 STK, şehit ve gazi yakını dezavantajlı vatandaşlarımızı da salonda göreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün parti genel merkezinde kongre çalışmalarına son şeklini verdiğini ifade eden Kandemir, "Türkiye genelindeki büyük coşku ve heyecanı görüyoruz. Arkadaşlarımız aşkla, şevkle gelmeyi arzu ediyorlar. Türkiye'nin en uzak köşesinden Ankara'nın en yakınındaki illerine kadar büyük heyecanı görüyoruz. Sayıyı Ankaralıları rahatsız etmemek adına ve organizasyonu kolaylaştırmak adına sınırlı tutuyoruz. Sınır çekmemize rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilatlarından arkadaşlarımız Ankara'ya gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLERİN İŞARET FİŞEĞİ

Kongrenin yerel seçimlerin işaret fişeği olduğunu ifade eden Kandemir, "Uzun zamandır hazırlığını yaptığımız yerel seçimlerin de startını vereceğiz. 7 Ekim bir işaret fişeği, yerel seçim başlangıcı. Kongremizde hem genel başkanımızın konuşmasında hem de salonun içindeki ve dışındaki heyecan ve coşkuda yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız" dedi.
Her siyasi partinin kongresi kendisini, içindeki durumu, heyecanı, coşkusu varsa onu yansıttığını belirten Medya Tanıtım Başkanı Hamza Dağ ise, "Kongremizde 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri' konseptini belirledik.

AK Parti hep yeni olduğu gibi aynı zamanda da iktidarı döneminde diğer siyasi partilerin ilerisinde oldu. Hep ilerisini hedefledi, 2023, 2053, 2071 hedeflerini koydu. Konseptimizde Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladığımız yerel seçimlerin startını vereceğiz" dedi.

ERDOĞAN DELEGE KARTINI TESLİM ALDI

Başkan Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı. Erdoğan kartını aldıktan sonra "Hayırlı olsun" dedi.

'AYDINLIĞA AÇIK, KARANLIĞA KAPALI'

Belgin Uygur da, "AK Parti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıktığında şiarımız 'aydınlığa açık karanlığa kapalı' düsturuydu. 2001'den itibaren hep yenilenerek, kadrolarımızı yenileyerek, heyecanımızı daha da artırarak yola devam ettik. Kongremizde 21 yıllık kazanımlarımızla heybemiz dolu şekilde kadroları yenileyerek Türkiye Yüzyılı vizyonu ortaya koyduk. İlk günkü aşkla Türkiye Yüzyılı hedefine durmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Türkiye'yi AK Parti belediyeciliği ile buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DEVLET ADAMLARI KATILACAK

Kongreye devlet adamları düzeyinde Gine-Bissau Cumhurbaşkanı General Umaro Sissaco Embalo, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ve Özbekistan Devleti Ali Meclis Başkanı Nurdinjon İsmoilov katılacak.

Fatma GÖKSU

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber