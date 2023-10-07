İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı
İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 11:36, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 12:09
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, onlarca savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki farklı Hamas hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah erken saatlerde İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurmuş, İsrail içine sızma operasyonu ile roketli saldırılar düzenlemişti.
İsrail medyası, roket saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ü aşkın kişinin yaralandığını aktarmıştı.