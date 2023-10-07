İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah erken saatlerde İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurmuş, İsrail içine sızma operasyonu ile roketli saldırılar düzenlemişti.

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