Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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