Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ateş destek vasıtalarıyla düzenlenen operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 14:58, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 15:14
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.