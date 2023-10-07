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Profesörü silahla yaralayan profesörün kardeşinin ifadesi ortaya çıktı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi bir profesörün çıkan arbedede tabancayla yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan profesörün kardeşi İ.A.'nın, "Kendimi korumak için ateş ettim" şeklinde kendini savunduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 10:35, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 11:06
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Profesörü silahla yaralayan profesörün kardeşinin ifadesi ortaya çıktı

Olay, Salı günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretim üyesi Prof. Dr. T.U. ile öğretim üyesi Prof. Dr. G.A. ve kardeşi İ.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle arbede çıktı. Arbede sırasında öğretim üyesi Prof. Dr. T.U. tabancayla bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan T.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan öğretim üyesi Prof. Dr. G.A. ile silahla yaralama olayının şüphelisi İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öğretim üyesi Prof. Dr. G.A. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, kardeşi İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki profesör açığa alındı

Olay sonrası Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Prof. Dr. T.U. ve Prof. Dr. G.A.'nın açığa alındığı, haklarında idari ve cezai soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"Kendimi korumak için tabancayla ateş ettim"

Profesörü yaralayan İ.A.'nın mahkemede verdiği ilk ifadesinde, "Ağabeyim ile karşı tarafın kavgalı olduklarını biliyordum. Sorun yaşanmasın diye okuldan almak istedim. Bu sırada okulda onunla karşılaştık. Karşı taraf bize küfür edip yumrukla saldırdı. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş ettim. Daha sonra okuldan ayrıldık" dediği öğrenildi.

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