Bu okula kitap getirenin aracı bedava yıkanıyor

Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Dönüşümü engelleyene para cezası
Dönüşümü engelleyene para cezası
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi
'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama
'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama
Bakan Tunç: Afet riskine karşı dayanıklı şehirler için yeni yasa yolda
Bakan Tunç: Afet riskine karşı dayanıklı şehirler için yeni yasa yolda
2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteği artırıldı
'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteği artırıldı
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bu okula kitap getirenin aracı bedava yıkanıyor

Amasya'da bir okulun kütüphanesine kitap getirerek destekte bulunanların araçları ücretsiz yıkanıp temizleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 11:08, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 11:10
Yazdır
Bu okula kitap getirenin aracı bedava yıkanıyor

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki uygulamayla toplumda kitap okumanın teşvik edilmesinin yanı sıra kütüphanedeki sayısının artırılması amaçlanıyor. Okul müdürü Niyazi Şişik, geçen yıl okulda yoğun ilgi gören 50 TL'lik araç yıkama uygulamasını bu yıl 100 TL'ye çıkarırken kitap okunmasının teşviki amacıyla da 'Kitabını getir, aracını ücretsiz yıkat' adlı kampanyayı başlattıklarını açıkladı. Kitapseverleri ve araç temizliğine önem verenleri davet eden Niyazi Şişik, "Hem kütüphanemizdeki kitap sayısını çoğaltmak hem de kitap okuyan çocuklarımız ve velilerimizin sayısını artırmak istiyoruz" dedi.

Öğrencilerinin vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmelerini isteyen öğretmen Nadide Dönmez, araç yıkatmak için gelen konuklarına bekledikleri esnada kitap sunup kahve ikram edildiği uygulamayı bir alışkanlığa dönüştürmek istediklerini belirtti.

"Hem araçlar daha temiz olacak hem de kütüphanemiz kitapla dolacak"

Projeyi anlamlı bulan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de "Öğrencilerimiz araçları tertemiz hale getirirken kitap okumalarıyla da zihinlerini berraklaştırıyor. Kampanyanın Amasyamızda ciddi bir karşılık bulacağını umuyorum. Hem araçlar daha temiz olacak hem de kütüphanemiz bolca kitapla dolacak" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber