Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Dönüşümü engelleyene para cezası
Dönüşümü engelleyene para cezası
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi
'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama
'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama
Bakan Tunç: Afet riskine karşı dayanıklı şehirler için yeni yasa yolda
Bakan Tunç: Afet riskine karşı dayanıklı şehirler için yeni yasa yolda
2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteği artırıldı
'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteği artırıldı
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, sektör olarak halka verecekleri tüm desteği sağlamaya çalışacaklarını belirterek, "Süreçle birlikte gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürece maksimum katkı sağlamaya çalışacağız. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlerde bu indirimleri yansıtmak istiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 11:26, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 11:28
Yazdır
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen günlerde Cumhuriyetin 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıkladı.

Gıda perakendecileri ile toplantılar yaptıklarını dile getiren Bolat, "Onların uygulamalarıyla ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık, onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.

Bu süreçte gerek hükümetimizin makroekonomik politikaları, para, kredi, döviz politikalarındaki olumlu gelişmeler gerekse piyasa denetimleri yoluyla piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemiz ile enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullanmıştı.

- "Gerçek indirimi halkımıza yansıtmaya çalışacağız"

Bakan Bolat'ın indirim çağrısına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İTO Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun, İTO Perakende Komitesi Başkanı olarak zincir marketler ile görüştüğünü, marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye ve sürece katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Sektör olarak halka verecekleri tüm desteği sağlamaya çalışacaklarını belirten Altun, "Happy Center marketleri olarak gıda ve gıda dışı ürünlerde ciddi indirimlere gittik ve bu indirimler her geçen gün devam edecek. Süreçle birlikte gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük.

Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürece maksimum katkı sağlamaya çalışacağız. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlerde bu indirimleri yansıtmak istiyoruz. Ancak şu kadar üründe şu kadar indirim yapacağız gibi popülist söylemlerden uzak durup gerçek indirimi halkımıza yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

- "Marketler enflasyon ile mücadele konusunda elini taşın altına koyacak"

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise Bakan Bolat'ın çağrısına uyduklarını, uymaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Bolat'ın çağrısı üzerine GPD üyeleri ile istişare ettiklerini ifade eden Özpamukçu, şunları kaydetti:

"Hızlıca ilave neler yapabiliriz diye düşünerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mutlaka marketler enflasyon ile mücadele konusunda elini taşın altına koyacak. Orta Vadeli Program son derece önemli. Artık devletimizin veriler ile ne beklediği, yıl sonunda hangi gelişmeleri beklediği herkesin malumu.

O yüzden tüm tedarikçilerimizin, ekosistemin enflasyon ile mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Herkesin hesap kitabını yaparken Orta Vadeli Program ile uyumlanmasını bekliyoruz. Tedarikçilerimizin el birliği ile enflasyonu hep beraber düşürmemiz için vereceğimiz gayretler, yapacağımız indirimlerle halkımızın refahına katkıda bulunmak üzere elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber