6 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı
Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü,16 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 12:08, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 12:09
Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki kazada yaralanan 27 YC 694 plakalı kamyonun sürücüsü Tahsin E, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tahsin E. idaresindeki kamyon, dün freninin boşalması sonucu Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolunda trafik ışıklarında duran 3 araca çarpmış, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü