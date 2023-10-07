Zonguldak'ta 'Kafes' operasyonu kapsamında 18 kişi yakalandı

Açıklamada konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği aktarıldı.

Operasyon kapsamında Zonguldak il merkezinde 11, Ereğli ilçesinde de 7 şüphelinin yakalandığı, zanlıların adreslerinde 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kesici ve delici alet ile 103 mermi ele geçirildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik 6 Ekim'de 31 ilde "Kafes" operasyonu gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

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