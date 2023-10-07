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Odasında silahla yaralanan profesör taburcu edildi

Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde silahla yaralanan öğretim üyesi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 12:35, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 13:06
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Odasında silahla yaralanan profesör taburcu edildi

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'un (46) fakültedeki odasında silahla yaralanması üzerine kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Uluç taburcu edilirken polis ekiplerince yakalanan ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı İzzet A'nın (55), ifadesi de ortaya çıktı.

Aynı fakültede görev yapan ağabeyi Prof. Dr. G.A. (60) ile Uluç arasında uzun süredir husumet olduğunu, bu yüzden sürekli kavga ettiklerini bildiğini savunan zanlının, "Olayın yaşandığı gün, ağabeyimi almak için okula gittim. Okula girince Tahir ile karşılaştık. Bizi darbetmeye çalıştı, küfür etti. Kendimi korumak için yanımda bulunan tabancayla ateş ettim." dediği belirtildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde 4 Ekim'de, Prof. Dr. Tahir Uluç, silahla bacağından yaralanmış, olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlılardan İzzet A. tutuklanırken G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Üniversite rektörlüğünün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilmiş, iki öğretim üyesinin açığa alındığı duyurulmuştu.

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