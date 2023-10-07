Bozulan kamyonu çekiciye yükleyen kişilere tır çarptı: 2 ölü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bozulan kamyonu çekiciye yüklemeye çalışan kişilere tır çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 13:07, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 13:08
Kaza, İskenderun ilçesi TEM Otoyolu Sarıseki mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıza yapan kamyon çekiciye yüklendiği esnada aynı istikamette ilerleyen bir tır, vatandaşlara çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cesetler olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.