Bozulan kamyonu çekiciye yükleyen kişilere tır çarptı: 2 ölü

Kaza, İskenderun ilçesi TEM Otoyolu Sarıseki mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıza yapan kamyon çekiciye yüklendiği esnada aynı istikamette ilerleyen bir tır, vatandaşlara çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cesetler olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.