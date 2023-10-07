Hakkari merkezli terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Hakkari merkezli İstanbul, Batman, Van ve Malatya'da 18 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik ülke genelinde başlatılan operasyonlar devam ediyor.

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