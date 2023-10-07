Kayısıların üzerine ayakkabılarıyla çıktı, 10 bin lira ceza kesildi

Yaklaşık 3 ton kayısıya imha etmek üzere el koyan ekipler, üretici Bilal M'ye 10 bin TL ceza uyguladı.

Bunun üzerine Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depoda denetim gerçekleştirdi.

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