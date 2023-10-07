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AK Parti MKYK üyeleri belli oldu: 49 isim liste dışı kaldı, 26 isim yerini korudu

AK Partinin Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek MKYK listesi belli oldu. 75 kişilik MKYK'de 49 isim listede yer almadı. Listede yer almayan isimler arasında Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ve Nurettin Canikli de bulunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 14:22, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 14:39
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AK Parti MKYK üyeleri belli oldu: 49 isim liste dışı kaldı, 26 isim yerini korudu

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve eski başbakan Binali Yıldırım ile parti yönetimine girmesi beklenen eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop listede yer alamadı.

MYK'DE 4 İSME ÇİZİK ATILDI!

AK Partinin 18 kişilik mevcut MYK'sinden 4 isim de, MKYK listesinde yer almadı.

Binalı Yıldırım, eski bakan ve AK Partinin Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, eski bakan ve AK Partinin Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli ile AK Partinin İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimlerden oldu.

75 kişilik MKYK'de 49 isim listede yer alırken, bir önceki MKYK'de yer alan 26 isim yerini korudu.

LİSTEDE YERİNİ KORUYAN VE LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER!

MKYK listesinde yerini koruyan isimler:

Ahmet Büyükgümüş

Ali İhsan Yavuz

Belgin Uygur

Çiğdem Karaaslan

Efkan Ala

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Betül Sayan Kaya

Hamza Dağ

Hasan Sert

Lütfiye Selva Çam

Hayati Yazıcı

Halil İbrahim Yıldız

Mehmet Kasım Gürpınar

Menderes Türel

Metin Tarhan

Mustafa Şen

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Sevan Sıvacıoğlu

Sümeyye Bozkurt

Şebnem Koçakelçi

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz

MKYK listesinde yer almayan isimler:

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Binali Yıldırım

Burhan Sakallı

Bülent Tüfekçi

LİSTEDE YERİNİ KORUYAN VE LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER!
MKYK listesinde yerini koruyan isimler:

Ahmet Büyükgümüş

Ali İhsan Yavuz

Belgin Uygur

Çiğdem Karaaslan

Efkan Ala

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Betül Sayan Kaya

Hamza Dağ

Hasan Sert

Lütfiye Selva Çam

Hayati Yazıcı

Halil İbrahim Yıldız

Mehmet Kasım Gürpınar

Menderes Türel

Metin Tarhan

Mustafa Şen

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Sevan Sıvacıoğlu

Sümeyye Bozkurt

Şebnem Koçakelçi

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz

MKYK listesinde yer almayan isimler:

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Binali Yıldırım

Burhan Sakallı

Bülent Tüfekçi

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