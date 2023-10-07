AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler

AK Parti, bugün gerçekleştirilen 4'üncü Olağanüstü Kongresi ile vitrinini yeniledi.

A Takımı'nda tanınmış isimler de yer alıyor. Yazarlar Hayati İnanç, Hasan Basri Yalçın ile TRT'de Televizyon Programcılığı yapan eğitmen Serdar Kılıç listeye girdi. Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti yönetiminde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum, büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişine engel olamayacaksınız.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin karar organı olan MKYK'da değişiklikler yaptı. 75 asil ve 35 yedek üyeden oluşan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda önemli isimler yer alıyor. 75 kişilik MKYK'da 49 yeni isim listeye girdi.

Genel Başkan vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik, listede yer aldı.

Genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Efkan Ala, Erkan Kandemir, Fatih Şahin ve Hamza Dağ MKYK listesinde yerlerini koruyan isimler oldu.

Eski bakanlar Nihat Zeybekci, Mahir Ünal, Mustafa Elitaş da yeni MKYK listesinde yer buldu. Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç 'A Takımı'nda yer aldı.

Listede gençlere de yer verildi. Sutopu dalında sporcu olan 20 yaşındaki Umut Arman Sonay, listedeki en genç MKYK üyesi oldu. 26 yaşındaki Cansın Yılmaz Yaşar ve 27 yaşındaki Sevde Sena Dağlı Akdemir de yeni listedeki genç isimler arasında.

Yerel seçim hazırlıkları da listeye yansıdı. Eski İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, eski Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel de MKYK listesinde kendine yer buldu.

Eski Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Remzi Albasan yeni dönemde listede.

Anayasa çalışmaları listeye yansıdı

AK Parti'nin en önemli hedeflerinden olan Anayasa çalışmasına verilen önem de listede kendini gösterdi. Yenilenen MKYK'da geçen döneme göre daha az sayıda milletvekiline yer verilirken, listedeki hukukçu sayısı 19'a çıkarıldı. Ekonominin önde gelen isimleri Nihat Zeybekçi, Erkan Güral, Fahrettin Yahşi, Fevzi Polat, Hasan Sert de yeni dönemde yer alan isimler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongrede yeni asıl MKYK üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasin Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Zafer Sırakaya."

MKYK yedek üyeleri ise şu isimler:

"Fehmi Küpçü, İsmail Kaya, Jülide İskenderoğlu, Kasım Bostan, Burhan Çakır, Mehmet Karabay, Mücahit Yanılmaz, Şevki Şar, Mehmet Ali Okur, Arzu Silin Günaydın, Davut Coşkun Şiviloğlu, Mehmet Umur, Murat Çiçek, Harun Armağan, Aişe Nur Nacar, Sevde Sena Dağlı, Serpil Yılmaz, Yasin Bölükbaşı, Ömer Arvas, Barış Özerol, Meryem Sürmen, Ensar Topçu, Osman Ağzıkara, Ekrem Görçeker, Ceren Tuncer, Muhammet Ali Uçar, Harun Çelik, Funda Akyol, Mustafa Hasgül, Sümeyye Esenyel, Mahmut Emin Mollaoğlu, Cansın Yılmaz Yaşar, Fatime Yurdunuseven, Emre Cemil Ayvalı, Mehmet Ali Kurt."

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelerinde, Abbas Aydın, Abdulmecit Tarhan, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Halit Çokan, Mehmet Altay, Mehmet Hakan Yılmaz, Mehmet Sarı, Muhammet Ali Yılmaz, Nazif Barış Çiftçioğlu, Saliha Dönmez, Vahit Atalan, Salih Çetinkaya, Zahir Soğanda, Zeynep Gül Yılmaz'ın isimleri yer aldı.

Merkez Disiplin Kurulu yedek üyelerine ise İsmail Can Gökbudak, Engin Telli, Aydoğan Ahı Akın, Mehmet Kırmız, Yıldız Kara seçildi.

Listede Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeleri Cemal Bekle, İffet Polat ve Tülay Kaynarca; yedek üyeler ise Kemalattin Yılmaztekin ve Enes Şiman oldu.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asıl üyeleri Abdurrahman Öz, Hüseyin Özbakır, İsmail Cenk Dilberoğlu, Sebahattin Karakelle ve Serap Yahşi Yaşar; yedek üyeler ise Hilmi Gökçınar ve Osman Karaaslan oldu.