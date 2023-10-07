Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!

Ortaokullarda Türkçe için 70 şartı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV yayınına konuk oldu. Türkçe'nin doğru kullanımı için ortaokullarda yeni bir dönemin başladığını söyleyen Tekin, Türkçe'den 70 alamayan öğrencilerin sınıf geçmesinin zorlaşacağını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkçe'nin doğru kullanımı için yeni bir uygulama başlattı. Ortaokullarda 70 ortalamayı tutturamayan öğrencinin sınıf geçmesi zorlaşacak.

Açıklamayı, NTV yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.

Türkçe'den 70 ortalamayı tutturamayan öğrencinin teşekkür ya da takdir belgesi alamayacağını söyleyen Bakan Tekin, 70'in altında kalan öğrencinin bir üst sınıfa geçmek için de öğretmenler kurulu kararına ihtiyacı olacağını söyledi.

"Sınıf geçemecek değil ama biraz zorlaşacak." diyen Bakan Tekin, "Anadilini doğru öğrenemeyen çocuklar, yabancı dil eğitiminde de pozitif bilimlerde de sıkıntı yaşıyor. Bütün bunlardan hareketle böyle bir karar aldık." şeklinde konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öte yandan gözler bir yandan da öğretmen atamalarına çevrilmiş durumda. Bakan Tekin, hangi branşa ne kadar öğretmen alınacağının henüz netleşmediğini söyledi.