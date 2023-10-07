Sınırda 5 Rus kaçak yakalandı, 3'ü kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı

Olayda kullanılan 2 minibüs ve 1 otomobile el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Operasyonda para karşılığında kaçak geçişleri sağlayan 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 8 organizatör yakalandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net