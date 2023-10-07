AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Ekim 2023 21:33, Son Güncelleme : 07 Ekim 2023 21:57
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.
AK Parti'de yeni MYK da belli oldu.
Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu.
Ömer Çelik, parti sözcülüğü görevine devam edecek.
İşte AK Parti MYK listesi