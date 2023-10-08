Akşener'den İsrail ve Filistin'deki gelişmelere ilişkin açıklama

Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim
AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler
AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Dönüşümü engelleyene para cezası
Dönüşümü engelleyene para cezası
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile çalışmaktan vazgeçin!
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Bakan Şimşek, uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini bildirdi
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener'den İsrail ve Filistin'deki gelişmelere ilişkin açıklama

"Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken, İsrail hükümetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 08:30, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 07:43
Yazdır
Akşener'den İsrail ve Filistin'deki gelişmelere ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken, İsrail hükümetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilebilir değildir. Bu tür eylemler, bugüne kadar maalesef Filistin halkının acısını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken, İsrail hükümetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber