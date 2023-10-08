Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor

Edinilen bilgilere bütçe dengeleri, enflasyon oranı ve refah payı da eklenerek, yapılacak artışlar konusunda alternatifli bir taslak hazırlandığı belirtildi. Taslağa göre emeklilerin tatil veya seyahat yapabilmeleri, kültürel faaliyetle katılabilmeleri kapsamında devlet tarafından bazı sosyal destekler verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada "Enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeklileri koruyacağız. Sosyal adaleti hayata geçirecek politikalar yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı doğrultusunda Maliye Bakanı'mız ile birlikte çalışıyoruz. Yakın zamanda iyileştirme olacak. Çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. İyileştirme konusunda alternatifli çalışma yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyuna açıklayacak. Emeklilerimizin sosyal boyutunu da ele alacağız. Sosyal destek konusunda bazı adımlar olacak. Emeklilerin seyahat ve kültürel faaliyetlere katılabilmeleri konusunda bazı adımlar atacağız" dedi.

MÜJDEYİ ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdroğan işçi, memur ve emeklilere önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vereceklerini belirterek "Emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdeyi açıklayacağız" dedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyi sosyal medyadan paylaşarak "Emeklinin yanındayız" ifadelerini kullandı.