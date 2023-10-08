Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı

Ayrıca kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Duramayan otomobil daha sonra park halindeki 4 araca, polis aracı ise kaldırıma çıkıp eczane duvarına çarptı.

Şehit Osman Altınkuyu Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kesişiminde sürücüsü henüz tespit edilemeyen yabancı plakalı otomobil, sivil polis ekiplerine ait 34 HG 5921 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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