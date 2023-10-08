AK Parti MYK listesinde Fatma Betül Sayan Kaya'da yer aldı

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından gerçekleştirilen yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.

Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da var.

Dr. Fatma Betül Sayan Kaya Kimdir?

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. NYU-Poly'de meme kanserinin görüntülenmesi üzerine lisansüstü çalışmalar yapan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirerek Tıp Doktoru ünvanını aldı.

2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 2010-2012 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu Genel Başkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yürüttü. 2012 yılında yapılan kongreyle tekrar AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya'dan sorumlu İl Başkan Yardımcılığına atandı.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ERDOĞAN İSTANBUL seçim ofisi Tanıtım Medya Sorumlusu olarak görev yaptı. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5.Olağan Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi ve AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde İstanbul Milletvekili seçildi. 25 Kasım 2015 tarihinde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

26. dönem İstanbul Milletvekili seçilen Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 25.04.2016 günü açıklanan 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede Bakanlık görevine devam etti.

Kaya, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sayan Kaya, 24 Mart 2021 itibariyle AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili olarak görevine devam etti.

28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevi verilen Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından gerçekleştirilen yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olarak seçildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Dr. Fatma Betül Sayan Kaya evli ve 2 çocuk annesi.