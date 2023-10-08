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TÜBİTAK, araştırmacılar için küresel işbirliğini güçlendirmeye devam edecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:- "Dünyanın her noktasından bilim, teknoloji ve bilgi üreten kurum ve kuruluşlarla bir araya gelmeye ve ülkemiz araştırmacıları için işbirliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 11:23, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 11:24
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TÜBİTAK, araştırmacılar için küresel işbirliğini güçlendirmeye devam edecek

- TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, dünyanın her noktasından bilim, teknoloji, bilgi üreten kurum ve kuruluşlarla bir araya gelmeye, araştırmacılar için işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Mandal, AA muhabirine, Japonya'da katıldığı 20. STS Forum'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Forumda yapay zekaya ilişkin tartışmaların ele alındığını anlatan Mandal, yapay zekanın "bir sonuç değil bir araç" olduğunun vurgulandığını söyledi.

Yapay zekanın etki oluşturması için bilim tabanlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Mandal, bu tip bir yaklaşım için de erken aşamada yine bilim tabanlı eğitime ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Yapay zekanın bu şekilde daha önemli hale geleceğini bildiren Mandal, "Bilim tabanlı eğitimle konunun sosyal ve beşeri bilimler yönü de ayrıca ele alınmalı. Yapay zekanın geleceği için bilim temelli bir planla ilerlemek önemli." dedi.

Mandal, forumda, beyin dolaşımının kaçınılmaz olduğunun vurgulandığını ancak bunun beyin göçüne dönüşmemesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığını aktardı.

Forumda, gelecekte yapay zekanın etkili şekilde kullanılabilmesi için yeşil ve dijital dönüşümün öncelikli hedefler arasında olmasına dikkat çekildiğini belirten Mandal, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, bu dönüşümlerin sürdürülebilirliğinin ve çevreyi korumaya odaklanması gerektiğinin altı çizildi. Böylece, yapay zeka teknolojisinin toplumsal faydaya katkı sağlayacak şekilde kullanılması ve bilim tabanlı bir yaklaşımın desteklenmesi için önemli adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu."

Mandal, forumda TÜBİTAK'ın bilim ve teknoloji temelli çalışmalarını da anlattıklarını dile getirdi.

Özellikle yeşil ve dijital dönüşüme verilen önemden ve bu alanlardaki çalışmalarla TÜBİTAK'ın araştırmacılara sağladığı desteklerden de bahsettiklerini anlatan Mandal, gerek ulusal gerekse küresel anlamda yarar sağlayacak AR-GE ve yenilik çalışmalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlere dair bilgi paylaştıklarını da söyledi.

Mandal, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla araştırma ve teknoloji ekosistemine dahil olacak genç araştırmacılar için kendi gelişeceği yolu bulma ve bu yolda yürürken tarafımızdan destek alarak yeteneklerini ve kabiliyetlerini daha da ortaya çıkarma konusundaki rolümüzü anlattık. Erken aşamadaki araştırmacılara verdiğimiz desteklerden bahsettik." diye konuştu.

- "Birlikte geliştirerek birlikte başarmayı önemsiyoruz"

Mandal, uluslararası araştırma ekosistemi içinde destek verdikleri araştırmacılarla, bilim insanlarıyla ve yürüttükleri işbirlikleriyle bilginin küresel dolaşımını önemsediklerini belirterek, "Doğru ve etkili şekilde uygulamak için çalıştığımız 'Birlikte Başarma' yaklaşımımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

STS Forum'un önemine de değinen Mandal, çığır açan araştırmaların yürütülmesinde farklı perspektiflerin rolünün yadsınamayacağını ifade etti. Mandal, "Dünyayı farklı gören bireylerle bir araya geldiğimizde, varsayımlarımızı sorgulamaya ve yeni olasılıkları değerlendirmeye zorlanırız." dedi.

Mandal, küresel araştırma ekosisteminin önemli aktörleriyle birçok ikili görüşme gerçekleştirdiklerini anlatarak, bu görüşmelerde araştırma ekosistemlerindeki gelişmeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldığını ve ikili işbirliklerine yönelik atılabilecek adımların değerlendirildiğini bildirdi.

Yakın gelecekte uluslararası işbirlikleri içeren yeni çağrılar açılabileceğini belirten Mandal, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın tüm insanlığın ihtiyaçlarına yönelik kullanılabilmesi için küresel araştırma ekosisteminin önemli aktörleri birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurum olarak dünyanın her noktasından bilim, teknoloji ve bilgi üreten kurum ve kuruluşlarla bir araya gelmeye ve ülkemiz araştırmacıları için işbirliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. TÜBİTAK olarak oldukça verimli ve etkin geçen Japonya programımızda bir araya geldiğimiz küresel araştırma ekosisteminin aktörleriyle işbirliklerimizi güçlendirerek, birlikte başaracağız."

- STS Forum hakkında

STS Forum, 2004'te kurulmuş bilim ve teknoloji alanındaki küresel sorunları tartışmak üzere ilgili paydaşları bir araya getiren üst düzey uluslararası bir platform.

Forum, tüm paydaşlarıyla insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik çözümlerin bulunması noktasında bilim ve teknolojinin önemini vurguluyor.

STS Forum'un 21. yıllık toplantısının 6-8 Ekim 2024 tarihlerinde Japonya'nın Kyoto şehrinde düzenlenmesi planlanıyor.

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