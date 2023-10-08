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AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim

4. Olağanüstü Büyük Kongre'de oluşturulan yeni MKYK, ilk olarak aday belirleme usul ve esaslarını çalışacak- Seçim çalışmaları kapsamında 1950'den 2023'e kadar tüm seçim sonuçlarını inceleyen parti, sonuçlarda aday ve parti etkisini de araştırıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 11:25, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 11:26
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AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim

- AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), öncelikle belediye başkan adaylarını belirleme usul ve esaslarını çalışacak.

Alınan bilgiye göre, dün 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştiren AK Parti, yerel seçim çalışmalarına yoğunlaşacak.

Bu çerçevede yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi gelecek ay başlayacak adaylık başvuruları öncesi seçime yönelik hazırlıklar kapsamında taslak takvimin oluşturulması ile aday belirleme usul ve esasları olacak.

Partinin Seçim İşleri Başkanlığınca yerel seçim çalışmalarıyla ilgili MKYK'ye sunum yapılacak, çalışmaya ilişkin taslak programların netleşmesinin ardından çalışma grupları oluşturulacak.

- Hazırlık çalışmaları

Partide, seçim çalışmaları kapsamında bir yandan da 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçları ile bu süreçte AK Parti ile benzer çizgideki partilerin oy oranları il, ilçe ve belde bazında inceleniyor.

Seçim sonuçlarına aday ve parti etkisinin de irdelendiği çalışmada, oy trendlerine bakılırken, vatandaşın oy tercihindeki değişim de araştırılıyor.

- Dijital sistemin kullanımı

Seçime hazırlık süreci ve seçim sonuçlarında dijital sistemin imkanlarını etkin kullanmaya dönük çalışan parti, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminin hemen ardından "Dijital Sistemler Toplantısı" yaptı.

Parti, aday müracaatlarını çevrim içi alacak, temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanacak.

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