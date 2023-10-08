İsrail, Gazze sınırında bulunan 6 yerleşim yerindeki İsraillileri tahliye etti

Kabine yarın toplanacak
Kabine yarın toplanacak
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
TBMM'de yoğun mesai başlıyor
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Kamu görevine hemşire olarak başladı, Vali olarak devam ediyor
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
Otomotiv markalarının kampanya yarışı başladı
AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim
AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastanede şehit oldu
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
'Kahramanlar Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişi yakalandı'
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Emeklilere seyahat ve tatil desteği geliyor
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Yalova'da biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 20 FETÖ mensubu tutuklandı
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Yusuf Tekin: Sınıf geçmek zorlaşacak!
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler
AK Parti'nin yeni 'A Takımı' belli oldu: Listeye giren ünlü isimler
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Türk kimyagerden çığır açacak buluş
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Emekli memurlara maaş zammında tarih belli oldu
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Erdoğan: İşçi, memur ve emeklilerimize yeni müjdeler vereceğiz
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
İki ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki 5 polis dahil 9 gözaltı
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
22. şehir hastanesi açılıyor: Bölgesinin en büyüğü olacak
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Tesla 8. fabrika için rotayı Türkiye'ye kırdı
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Bakan Tunç son noktayı koydu: 50+1'den dönüş mümkün değil
Dönüşümü engelleyene para cezası
Dönüşümü engelleyene para cezası
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Muğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İsrail, Gazze sınırında bulunan 6 yerleşim yerindeki İsraillileri tahliye etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınındaki 6 yerleşim biriminde yaşayan sivilleri tahliye ettiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 13:42, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 13:49
Yazdır
İsrail, Gazze sınırında bulunan 6 yerleşim yerindeki İsraillileri tahliye etti

İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada sınırdaki Urim, Be'eri, Nahal Oz, Netiv, Haasara ve Zikim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.

Güvenlik operasyonunun gidişatına göre sivillerden evlerini tahliye etmelerinin istenebileceği aktarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber