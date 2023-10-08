İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Açıklamada, "Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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