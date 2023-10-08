İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
"Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 13:46, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 14:08
İstanbul Valiliğinden, Batı Karadeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri aktarıldı.
Açıklamada, "Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.