Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'nun annesi için cenaze töreni yapıldı

Tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 83 yaşında hayatını kaybeden Kartoğlu'nun cenazesi öğle vakti camiye getirildi.

Cenaze törenine Kartoğlu'nun ailesinin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bazı belediye başkanları, meclis üyeleri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, törende taziyeleri kabul etti.

Fadime Kartoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Sakarya'nın Erenler ilçesine gönderildi.