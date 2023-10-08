Ankara Sivil Toplum Platformu üyelerinden Filistinlilere destek

Grup adına açıklama yapan Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Çünkü Kudüs İslam ümmetinin kalbidir, varoluşumuzun ve medeniyet kodlarımızın mihenk taşıdır." dedi.

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