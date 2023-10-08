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Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına yarın başlayacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 16:02, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 16:03
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Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile yapacağı maçların hazırlıklarına yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını yarın saat 16.45'te gerçekleştirecek.

A Milli Takım, 11 Ekim Çarşamba günü saat 10.45'te yapacağı antrenmanın ardından, saat 15.00'te Hırvatistan maçı için THY'ye ait uçakla karşılaşmanın oynanacağı Osijek kentine hareket edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, aynı gün TSİ 19.00'da Hırvatistan maçına ev sahipliği yapacak Opus Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlılar, toplantı öncesinde TSİ 18.15'te stadyumda bir yürüyüş yapacak ve medya mensuplarının etkinlikten 15 dakikalık görüntü alması sağlanacak.

Hırvatistan-Türkiye müsabakası, 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takımımız, Letonya'yı konuk edeceği karşılaşma için Hırvatistan maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla Osijek'ten Konya'ya geçecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, 14 Ekim Cumartesi günü saat 16.15'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta saat 17.00'de yapacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 Ekim Pazar günü oynanacak olan Türkiye-Letonya maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu(Galatasaray)

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