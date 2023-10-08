Karabük'te çıkan yangınlara ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 5-7 Ekim'de, herhangi bir can kaybı ve yaralının yaşanmadığı metruk bina, samanlık ve araç yangınlarının çıktığı anımsatıldı.

Yangınlara ilişkin şüpheli O.Ş'nin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

İlçede 5-6-7 Ekim'de çıkan yangınlarda kullanılmayan iki katlı ahşap ev, 9 samanlık, ahır ve bir takside hasar oluşmuştu.