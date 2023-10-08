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Beşiktaş İstanbulspor karşısında 3 puanı 2 golle aldı

Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u konuk ettiği mücadeleden 2 - 0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez yönettiği bir takımla 3 puan aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 18:40, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 18:41
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Beşiktaş İstanbulspor karşısında 3 puanı 2 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlılar Aboubakar 6' Rachid Ghezzal 89' golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 16'ya yükselten Beşiktaş ligde 4. sıraya yükseltirken Süper Lig'de ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.

İstanbulspor ise haftayı 2 puanla 19. sırada tamamladı.

BURAK YILMAZ'IN KARİYERİNDE İLK

Şenol Güneş'in istifa kararının ardından Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde sahaya çıktı. Alınan galibiyetin ardından Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez yönettiği bir takımla 3 puana uzanmayı başardı.

RACHID GHEZZAL'DAN 1 YIL SONRA İLK GOL

Son lig golünü Ağustos 2022'de Alanyaspor deplasmanında atan Rachid Ghezzal, sakatlığının ardından Süper Lig'deki ilk golünü yaklaşık 14 ay sonra kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 SAKATLIK BİRDEN

Beşiktaş'ta mücadelenin 29. dakikasında omzundan sakatlık yaşayan Eric Bailly yerini Necip Uysal'a bıraktı. Fildişi Sahilli oyuncuya yapılacak tetkiklerin ardından son durumunun belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan maçın 69. dakikasında arka adalesinde sorun yaşayan Salih Uçan yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

JEAN ONANA MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Sezon başında Fransa'nın Lens takımından 4 milyon euro'ya transfer edilen Jean Onana, teknik heyet kararıyla İstanbulspor mücadelesinin maç kadrosuna dahil edilmedi.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ KARŞILAŞMAYI TAKİP ETMEDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor karşılaşmasını stadyumdan takip etmedi.

Beşiktaş'ta Lugano mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü toplanmış ve bu toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde resmi site üzerinden olağanüstü kongre kararı açıklanırken, başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

TARAFTAR SAHAYA SIRTINI DÖNDÜ

Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasını tezahürat yapmadan geçirdi.

Beşiktaş taraftarları, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasında tezahürat yapmama kararı almıştı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte tribünler sessizliğe büründü. Taraftarlar, ilk dakikalarda sahaya sırtlarını dönerek takıma tepki gösterdiler.

Öte yandan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcular alkışlarla taraftarlara doğru yönelirken, tribünlerden ıslıklarla protesto edildi. Taraftarlar mücadele öncesinde 'O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' şeklinde bir süre tempo tuttu

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