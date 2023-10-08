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CHP Antalya İl Başkanlığına Nail Kamacı seçildi

CHP Antalya İl Başkanlığına eski milletvekili Nail Kamacı seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 19:29, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 21:27
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CHP Antalya 38. Olağan İl Kongresi, Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in divan başkanlığında yapıldı.

Kongreye, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz ile 22. dönem Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın başkanlık için aday olduğu kongrede, adaylığını açıklayan Altan Ayaz'ın başvurusu ise listeyi zamanında teslim etmediği gerekçesiyle kabul edilmedi.

Seçimde resmi olmayan sonuçlara göre 390 delegenin oyunu alan Kamacı, il başkanı oldu, Cengiz ise 208 oy aldı.

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