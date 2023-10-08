3 gündür kayıp olarak aranıyordu... Kayalıklarda ölü bulundu
Siirt'te 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çakaz (39), Botan Çayı yakınlarındaki kayalıklarda ölü olarak bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 19:40, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 19:41
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı'nın yakınlarındaki kayalıklarda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenlerin ihbarıyla, bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız bedenin 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Çakaz'a ait olduğu tespit edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Çakaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.