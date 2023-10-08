3 gündür kayıp olarak aranıyordu... Kayalıklarda ölü bulundu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Çakaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı'nın yakınlarındaki kayalıklarda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenlerin ihbarıyla, bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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