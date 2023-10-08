Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı devirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Edin Dzeko, 45+3. dakikada ise penaltıdan Dusan Tadic attı.

Zorlu günlerden geçen Beşiktaş 3 puanla teselli buldu

Zorlu günlerden geçen Beşiktaş 3 puanla teselli buldu

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 24'e çıkardı ve milli araya lider girdi. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 16 maçı kazandı.

Rekorunu egale etti

Fenerbahçe, üst üste 8 galibiyet alarak daha önce kendisine ait olan ligde en iyi başlangıç yapma rekorunu egale etti. Fenerbahçe, en son 2009-10 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise Sivasspor ile karşılaşacak.

Kartal'dan 9 değişiklik

İsmail Kartal, son oynadıkları Spartak Trnava maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Spartak Trnava maçı ilk 11'inden yalnızca Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'yi sahaya sürdü. Söz konusu karşılaşmada ilk 11'de şans bulan Joshua King hafif sakatlığı, Bright Osayi Samuel soğuk algınlığı, Miguel Crespo ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken; İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi yedek soyundu.

Kartal, bu isimlerin yerine ise Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szyamnski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu görevlendirdi. Kasımpaşa karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues şans bulurken, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic yer aldı. Kartal, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de ayrıca Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, ve Umut Nayir yedekler arasında yer aldı.

5 oyuncu oynayamadı

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yanı sıra hafif sakatlık yaşayan Joshua King kadroda yer almadı. Bright Osayi-Samuel soğuk algınlığı, Miguel Crespo ise teknik kararla önemli maçta şans bulamadı.

Ferdi sağ beke geçti

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında sağ bekte görev aldı. Sarı-lacivertlilerle geçtiğimiz sezon sıklıkla sağ bekte görevlendirilen Ferdi, bu sezon ise genellikle sol bekte oynamıştı. Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda Jayden Oosterwolde'yi sol beke çeken Kartal, Ferdi'yi sağ tarafta değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, ligde RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada da kadroda olmayan Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda aynı uygulamayı gerçekleştirmişti.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Kasımpaşa karşısında yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına moral verdi.

Yöneticiler de takip etti

Fenerbahçeli yöneticiler, karşılaşmayı stattan izledi. Başkan Ali Koç müsabakada tribünde bulunmazken, genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticilerden Ahmet Ketenci, Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Can Gebetaş, Fethi Pekin ve Ömer Okan karşılaşmayı takip etti. Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı izleyenler arasında yer aldı.

Fenerbahçe golle başladı

Fenerbahçe maça golle başladı. 6. dakikada İsmail'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa Dzeko vurdu ama kaleci gole izin vermedi. Dönen top tekrar Dzeko'ya çarptı ve ağlara gitti.

Net firsat kaçtı

Ferdi, Tadic'in iyi pasında 12. dakikada karşı karşıya kaldı. Kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Kasımpaşa etkili olamadı

Maça baskılı başlayan ve baskısını sürdüren Fenerbahçe'ye karşı ev sahibi ekip Kasımpaşa, istediği pozisyonları üretmekte zorlandı.

Fenerbahçe penaltı ile öne geçti

Maçın 45. dakikasında Edin Dzeko, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Edın Dzeko gole yaklaştı

Fenerbahçe'de 52. dakikada Edin Dzeko, Ferdi'nin ara pasında sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci ön direkte topu son anda çıkardı.

İkinci yarı temposuz geçti

Skoru ilk yarıda kendi lehine çeviren Fenerbahçe, ikinci yarı temponun yükselmesine izin vermedi. Mücadelede hem Kasımpaşa adına hem de Fenerbahçe adına etkili pozisyonlar olmadı.

Tadic golü kaçırdı

Mücadelenin 68. dakikasında Edin Dzeko, kale önünde Tadic'e bıraktı. Onun vuruşunda savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Batshuayi karşı karşıya atamadı

Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Michy Batshuayi, dengesiz yakalanan Kasımpaşa savunması geçti. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.