Kars'ta ayı saldırısı
Kars'ın Selim ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 21:41, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 21:42
Kars'ın Selim ilçesinde Celal İlhan, ormanlık alanda kuşburnu topladığı sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Ayı, İlhan'ın yere düşmesinin ardından yavrularıyla olay yerinden uzaklaştı.
Ayının darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve ağır yaralanan İlhan, sağlık ekiplerinde Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.