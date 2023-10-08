Motosikletle kaldırıma çarpan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Petek, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırım taşlarına başını çarparak ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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