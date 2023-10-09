9 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

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