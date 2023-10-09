İstanbul İl Başkanlığında Kılıçdaroğlu'nun adayı kaybetti

CHP'de önümüzdeki ay yapılacak kurultay öncesinde İstanbul İl Kongresi yapıldı. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı, 342 delegenin oyunu alarak Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. Bir anlamda genel merkez ile yenilikçiler rekabetine sahne olan kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel katılmadı. Kongrede partililere seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanan Çelik'i sosyal medya hesabından da tebrik etti.

CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi'ndeydi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi dün saat 08.00 itibarıyla başlayıp gece geç saatlere kadar sürdü.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarıştı. 342 delegenin oyunu alan Özgür Çelik, 310 oy alan Cemal Canpolat'a 32 oy fark atarak CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu.

Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildiği kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.

ÇELİK'TEN SEÇİLDİKTEN SONRA İLK AÇIKLAMA

Sonucun açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Çelik, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Çelik, "Bu bir zafer konuşması değil. Biz zafer konuşmasını İstanbul'u yeniden kazandığımızda, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz." dedi.

Çelik, "Yarın Cumhuriyet Halk Partisini tartışacak olanlara diyorum ki, lütfen lider sultasıyla il başkanı belirleyenleri tartışın. Lider sultasıyla ilçe başkanları belirleyenleri tartışın. Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kongrenin heyecanıyla ifade edilmemesi gereken cümlelerin de söylendiğini kaydeden Çelik, "Acaba örgütte bu karşılıklı bir kırılma yaratabilir mi endişesi olmasın. Biz, ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle, kadın kolumuzla, gençlik kolumuzla, tüm örgütümüzle kucaklaşmayı hazırız." diye konuştu.

Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığına aday olan Cemal Canpolat ve Özgür Çelik'in fotoğrafları asıldı.

Canpolat'ın, Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu afişlerde "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Örgütte liyakat Cemal Canpolat", "İstanbul'un birleştirici gücü" ile "Umut ve cesaret" ifadeleri yer alıyor.

Diğer aday Çelik'in afişlerinde ise "İstanbul için hep birlikte başaracağız" ile "İstanbul için biz varız" yazıldığı görülüyor.

KAFTANCIOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

6 yıl boyunca İstanbul İl Başkanlığı görevini gerçekleştiren Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı'na ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu ve fiilen görevini bırakan CHP Grup Başkanı Özgür Özel kongreye katılmadı.

Salonda zaman zaman "Halkın gururu Kılıçdaroğlu", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

İMAMOĞLU'NDAN YENİLENME VE GÜÇLENME VURGUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İlçe Belediye Başkanları ile İstanbul Milletvekilleri kongrede yerlerini aldı.

İmamoğlu partililere seslenerek, yenilenme ve güçlenme için çalışacaklarına vurgu yaptı.

"Cumhuriyetimizin, partimizin ve İstanbul'un kurtuluşunun 100. yılını bu yıl bizler yaşıyoruz. Elbette daha mutlu yaşamak isterdik ama başaracağız, başaracağız, başaracağız. Asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullanan İBB Başkanı, "CHP tarihsel olarak büyük bir davanın, sarsılmaz bir mücadele azminin ve mazlum dünya halklarına ilham kaynağı olmuş bir zaferin adıdır. Bu ülkenin kuruluş ve kurtuluş dönemi, 1960'ların, 1970'lerin siyasi ve toplumsal gelişmeleri CHP'yi anmadan anlaşılamaz, anlatılamaz. Hepimizin asli görevi, dünya tarihinin en müstesna başarılarından birine imza atmış olan partimizin tarihi rolünü hatırlayarak, yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaktır." diye konuştu.

İMAMOĞLU, ÇELİK'İ TEBRİK ETTİ

Ekrem İmamoğlu, seçimden galip ayrılan Çelik'i sosyal medya hesabından tebrik etti. İmamoğlu paylaşımında "CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kulislerde, eski CHP İl Başkanı Cemal Canpolat'ın genel merkezin adayı olduğu yorumları yapılıyordu.

Bir diğer isim ise "Yenilikçilerin adayı" değerlendirmesi yapılan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'ti. Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'in desteğini aldığı ifade ediliyordu.

KURULTAY PROVASI GİBİ KONGRE

CHP'de İstanbul seçimi, 4-5 Kasım'da düzenlenecek kurultay açısından da önem taşıyor.

Ankara'da düzenlenecek kurultayda 1200 delegenin 196'sını İstanbul'dan katılacak üyeler oluşturacak.