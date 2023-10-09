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Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 20:45, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 21:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz.

Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde düzenlenecek en büyük bilimsel etkinlik olan uluslararası uzay kongresinin yetmişyedincisine Antalya'da ev sahipliği yapacağız.

Türkiye yüzyılını, adaletin yüzyılı yapma hayalimize adım adım yaklaşıyoruz.

Bölgemizde ve dünyada dini ve etnik kökenli çatışmaların, nefret suçlartının arttığı bu dönemde Türkiyenin kucaklayıcı tavrı çok önemlidir. İstanbul'da tüm semavi dinlerin temsilcileri ve mensuplarının katılımı ile başarılan hoşgörü iklimi Kudüs başta olmak üzere dünyaya örnek olmasını istiyoruz.

"Hayat pahalılığı sorununu çözmek için adımlar atıyoruz"

Hayat pahalılığı soununu çözmek için adımlar atıyoruz. Öncelikle üzerimize düşenleri eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.

Fahiş fiyat sorunun artık sonuna geldiğimizi gözlemliyoruz.

Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla ile büyütme hedefimizden asla şaşmıyoruz.

Otomotiv sektörü ile ilgili getirdiğimiz pazarlama, satış ilan sınırlmalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor.

Konut sektöründe haksız fiyat yükselten firmalar bunun bedelini ağır para cezasıyla ödeyecek.

Tüketicilerimizi korumak için aldatıcı reklam yapan firmalar ile, etiketi ile kasası arasında fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde de hassasiyet ile duruyoruz.

"Emeklilere 5 bin TL ödenecek"

Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak.

Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek inşallah o zamanda her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz.

"162 terörist etkisiz hale getirildi"

1 Ekim'den bugüne hava kuvvetlerimizin harekatları ve ateşle taarruz neticesinde teröristlere ait 194 hedef imha edildi. 162 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne daha bir şiddetle daha etkili bir şekilde harekatlar düzenlemeye devam edeceğiz.

Bir gece ansızın gelebiliriz sözünün gereğini her gün her an yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

PKK'yı yok edene kadar sınır ötesi harekat meşru hakkımızdır.

Sınırlarımız dışındaki mücadeleyi de uluslararası hukuka riayet ederek, insani ve ahlaki çizgileri asla ihlal etmeden yürütüyoruz.

"Ara buluculuğa hazırız"

Ortadoğu'daki sorunların derinleşmesinde uluslararası toplumun Filistinlilere verdiği sözleri tutmamasının ciddi payı var.

Biz ne israil ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik.

Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

İsrail - Filistin barışı için yoğun diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz.

Savaşın da bir adabı, ahlakı vardır. Taraflar buna riayet etmekle mükelleftir. Hep ifade ettiğimiz gibi, adil bir barışın kaybedeni olmaz

Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerinin tedariki konusunda hazırlığımızı yapıyoruz.

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