İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 148 zehir taciri gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya flaş bir açıklama yaptı. Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine büyük darbe vurulduğunu ve 148 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 08:55, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 08:58
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya uygulaması X'ten açıklama yaptı. Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine büyük darbe vurulduğunu ve 148 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
İçişleri Bakanı Yerlikaya şu açıklamayı yaptı: "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı."