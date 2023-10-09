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İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlar çift yönlü güçlükle ilerliyor- Anadolu Yakası'nda, Uzunçayır-Çamlıca yönündeki araç yangını nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 09:05, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 09:06
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İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Haftanın ilk gününde İstanbul'un iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda araçlar çift yönlü güçlükle ilerliyor.

Metrobüs güzergahı yenileme çalışmaları sebebiyle Esenyurt ile Beylikdüzü arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy bağlantı yolu, Avcılar, TEM Otoyolu Levent Büyükdere Caddesi, Nurtepe Viyadüğü bağlantı yolu ile Hasdal'da yoğun trafik dikkati çekiyor. Tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarında ise yolcu yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe'de, Üsküdar ile Ümraniye'nin bazı caddelerinde, Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında araç yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda, Küçükyalı, Kozyatağı, Göztepe, Altunizade'de trafik yoğun seyrederken, Uzunçayır-Çamlıca yönündeki araç yangını nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Araçta çıkan yangın söndürülürken, bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 69'a kadar çıktı.

Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi.

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