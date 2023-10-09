Polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Büyükçekmece'de, ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Çalıkuşu 1. Sokak Kiptaş Mimar Sinan Evleri 9 Blok 8. daireden gelen ihbar üzerine polis ekipleri buraya gitti.

Ekipler dairenin önüne geldiği sırada kapının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Cihat Ermiş göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

Ermiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ermiş'in, bugün Muratpaşa Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gittiğini belirtti.

Şüphelinin bulunduğu daireye intikal edildiği aktarılan açıklamada, "Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, evli ve 2 yaşında erkek çocuk sahibi şehit Ermiş'in cenazesinin saat 14.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit ettikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat Çeşme Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde gece saatlerinde polis memuru Cihat Ermiş'in şehit edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli M.B.Ç'yi (20) yakaladı.

Olayla ilgili araştırmasını derinleştiren polis ekipleri, şehit polis memuru Ermiş'in, motosikletli 2 kişinin silahla havaya ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye gittiğini, olay yeri adresinden ise "eve ateş açıldığı" şeklinde ikinci ihbarın geldiğini belirledi.

Polis memurunun dışarısında kurşunlama izi bulunan dairenin kapısına geldiği, açılmaması üzerine ihbarı yapan şüphelinin ikinci kez aranmasına rağmen cevap vermediği tespit edildi.

Kapıyı açan polis ekiplerine dairede bulunan şüpheli M.B.Ç. tarafından silahla ateş açıldığı, göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Cihat Ermiş'in hastaneye kaldırıldığı, daha sonra kurtarılamayarak şehit olduğu belirlendi.

Bir görgü tanığının polise verdiği ifadesinde, polis memuruyla birlikte ikametin zilini çaldıklarını, defalarca "Aç polis" diye seslenip bağırıldığını aktardı.

Görgü tanığı, şüphelinin kapıyı açmadığını, bu nedenle kendisinde bulunan bir kart ile kapıyı açtıkları sırada şüphelinin 2 el ateş ettiğini anlattı.

Şüpheli M.B.Ç'nin emniyetteki ilk ifadesinde ise düşmanları olduğunu ve daha önce kapısının zorlandığını belirterek, gece saatlerinde kapıya gelen kişinin düşmanı olabileceğini düşünüp ateş ettiğini öne sürdü.

Şüphelinin daha önce hakkında 40 suç kaydının olduğu belirlendi.

- Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlenecek

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ermiş'in, Murat Çeşme Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gittiği belirtildi.

Şüphelinin bulunduğu daireye intikal edildiği bildirilen açıklamada, "Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, evli ve 2 yaşında erkek çocuk sahibi şehit Ermiş'in cenazesinin saat 14.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde yapılacak uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.